Зеленский подписал требуемый МВФ закон о банках

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» № 590-IX, который Верховная Рада приняла 13 мая 2020 года.

«Документ, который подписал глава государства, предусматривает комплекс изменений, направленных на совершенствование деятельности банков, в частности, путем укрепления корпоративного управления, и урегулирования особенностей судебного производства по делам о выводе банков с рынка», — сообщает в четверг пресс-служба президента Украины.

Кроме того, законом вводятся обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленные на совершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворение требований как можно большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также совершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка.

«Такой шаг будет способствовать надежности и стабильности банковской системы, восстановлению доверия к ней со стороны вкладчиков и кредиторов», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе президента указали, что реализация положений закона поможет повысить качество и эффективность выполнения Национальным банком своих функций в сфере банковского регулирования и надзора, завершить процедуры вывода банков с рынка/ликвидации тех банков, решения по которым отменены судами.

Как сообщалось, принятие этого закона было необходимым условием для позитивного решения МВФ по выделению помощи Украине.

Верховная Рада приняла этот документ 13 мая, а спикер отправил на подпись главе государства 21 мая. Киев рассчитывает получить первые средства МВФ до конца этого месяца, когда предстоит погашение выпущенных пять лет назад под гарантии США еврооблигаций на $1 млрд, или в начале июня.

Закон, в частности, устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.