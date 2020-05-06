Airbnb увольняет 25% персонала из-за пандемии

Сервис аренды жилья Airbnb сократит 1900 человек, что составляет 25% сотрудников компании. Об этом говорится в письме генерального директора сервиса Брайана Чески.
«Из 7,5 тыс. наших сотрудников около 1,9 тыс. должны будут покинуть команду Airbnb», — написал Чески. Он отметил, что компания переживает «самый тяжелый кризис», так как сейчас вся работа компаний в сфере международного туризма остановилась.
По словам Чески, изменения, вызванные распространением коронавируса, не будут временными, а путешествия в «новом мире» после завершения пандемии будут выглядеть иначе. В связи с этим повысится спрос на более безопасные варианты аренды, доступные ближе к дому, считают в компании.
Чески также отметил, что Airbnb приостановит инвестиции в отели и люксовое жилье и сосредоточит усилия на развитии той части бизнеса, которая связана с размещением путешественников в домах обычных людей, готовых сдавать их в аренду.
Сервис Airbnb был основан в 2008 году в Сан-Франциско. Он предлагает туристам напрямую забронировать жилье у владельцев. Комиссию за услугу должны заплатить как владельцы жилья, так и съемщики.
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