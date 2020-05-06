Россия вошла в топ-5 стран по количеству заразившихся коронавирусом

Россия в среду обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных, собранных местными СМИ.
В России, по информации федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, число заразившихся достигло 165 929. В Германии, по сведениям института имени Роберта Коха на утро среды, подтверждено 164 807 случаев (накануне сообщалось о 163 860).
На седьмом месте остается Франция, где, по данным властей, 132 967 инфицированных. При этом в статистике, которую приводит AFP, учитываются и другие случаи, которые не входят в сводки властей. Согласно информации агентства, в стране с начала вспышки зарегистрирован 170 551 заразившийся.
Россия 3 мая обошла Францию по числу официально подтвержденных случаев заражения, когда там насчитывалось 130 979 инфицированных.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли.
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