Ожирение удваивает риск попасть в больницу при заражении коронавирусом

Ученые из Великобритании определили факторы, которые повышают риск заполучить коронавирусную инфекцию. Наиболее значимыми оказались ожирение, курение и медленная ходьба. Предварительные результаты исследования специалисты опубликовали в электронной научной библиотеке medRxiv, пишет The Times.
После начала вспышки коронавируса нового типа в Китае медики и биологи обнаружили, что SARS-CoV-2 значительно чаще поражает людей, которые страдают от диабета, ожирения, хронических болезней сердца, а также курильщиков. В частности, кардиологические проблемы повышают вероятность гибели от коронавирусной инфекции более чем в четыре раза.
Ученые из Университета Глазго (Великобритания) решили проверить, какие еще факторы могут влиять на риск заполучить коронавирусную инфекцию. Для этого они воспользовались данными проекта UK Biobank. В этом проекте участвуют сотни тысяч жителей Великобритании — они жертвуют проекту образцы своей ДНК, а также заполняют несколько опросников, в которых рассказывают о своих привычках и физической активности.
С помощью статистического анализа исследователи изучили данные более чем 428 тыс. добровольцев, у 340 из которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Результат показал, что наиболее значимым фактором для попадания в больницу с COVID-19 стало ожирение, за ним следовали курение и привычка медленно ходить. При этом ожирение удваивало риск попасть в больницу с коронавирусной инфекцией.
Авторы нового исследования не выясняли, почему именно ожирение осложняет ход болезни. Согласно предыдущим исследованиям, это может происходить из-за того, что из-за ожирения организм вырабатывает больше молекул рецептора ACE2. Именно с помощью этого рецептора коронавирус нового типа проникает в здоровые клетки.
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