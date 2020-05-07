Труханов заявил о завершении карантина в Одессе

Карантинные ограничения, введенные с 17 марта в Одессе в связи с пандемией коронавируса, прекратили действия, город возвращается к обычной жизни. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов.

«В городе работает комиссия, которая подводит итоги карантина. Мы ... все посчитали, и фактически я могу сказать, что карантин в Одессе закончен», — сказал он в интервью «Стране».

При этом Труханов признал, что в случае всплеска заболеваемости ответственность за досрочный выход из карантина, ослабление которого в стране планируется 11 мая, будет нести одесская власть.

По словам мэра, в Одессе уже ждут начала пляжного сезона и приезда туристов.

Карантин из-за нового вируса был введен в Украине решением правительства с 17 марта до 24 апреля, затем продлен до 22 мая. Ослабление ограничительных мер начнется 11 мая.