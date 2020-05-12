Wizz Аir и Lufthansa планируют возобновить рейсы из Украины уже в конце месяца

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air и немецкая Lufthansa планируют возобновить рейсы из Украины в конце мая — начале июня.
Соответствующая информация размещена в системах бронирования авиакомпаний, сообщает Интерфакс-Украина.
Wizz Аir, в частности, открыла бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова с 23 мая. Большинство рейсов стартуют с июня. ⠀
Lufthansa открыла бронирование рейсов из Киева в Берлин с июня.
Ранее возобновление прямых рейсов из Украины на конец мая 2020 года анонсировала национальная чешская авиакомпания Czech Airlines — из Праги в Киев и Одессу.
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