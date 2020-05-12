Чиновники определились с датами проведения ВНО

Внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня по 17 июля, заявляет исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

«Планируем проведение ВНО начиная с 25 июня до 17 июля», — сказала Мандзий в эфире телеканала «Украина-24» во вторник.

По ее словам, в настоящее время Министерство образования работает над алгоритмом действий как должно проходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации.

Она уточнила, что этот алгоритм действий должен быть утвержден государственным санитарным врачом.