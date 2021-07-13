Lufthansa поменяет обращение «Дамы и господа!» на гендерно-нейтральное

Немецкое издание Bild сообщило, что компания Lufthansa, включающая в себя Swiss International Airlines и Austrian Airlines и многие другие авиакомпании, собирается отказаться от приветствия «Дамы и господа!» в пользу гендерно-нейтральных выражений, которые бы не акцентировали внимание на поле.

Пресс-секретарь Lufthansa отметил, что теперь пассажиров будут приветствовать словами «Доброе утро/добрый день/вечер!», или «Дорогие гости!», или «Добро пожаловать на борт!».

Какую именно из этих фраз выбрать, решит командир самолета.

Представители Lufthansa подчеркнули, что гендерно-нейтральный язык будет использоваться не только в обращении с пассажирами, но и при взаимодействии между сотрудниками компании.