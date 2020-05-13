Пробное ВНО пройдет в июне

Министерство образования и науки ведет подготовку к проведению внешнего независимого оценивания согласно первому сценарию, который был определен еще в марте: ВНО состоится с 25 июня по 17 июля, пробное ВНО 15 и 17 июня.
Об этом на заседании правительства 13 мая сказала в.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщает Укринформ.
«Учебный год в учреждениях общего среднего образования заканчивается в конце мая в соответствии с утвержденной структурой учебного года. Речь идет о занятиях. О подготовке к ЕГЭ. В марте на сайте МОН были обнародованы сценарии завершения учебного года и проведения ВНО. Сейчас мы работаем над реализацией первого сценария. ВНО состоится с 25 июня по 17 июля, пробное ВНО 15 и 17 июня», — сказала Мандзий.
Она добавила, что с 6 по 17 мая есть возможность зарегистрироваться на ВНО ближе к пункту проживания участника.
По словам Мандзий, пунктов тестирования будет около 1,5 тыс., в них будут обеспечены надлежащие условия. Сейчас Министерство образования и науки совместно с Минздравом готовят соответствующие рекомендательные материалы по требованиям к проведению внешнего независимого оценивания.
Как добавил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, этот сценарий будет реализован, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
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