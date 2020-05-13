Кабмин разрешил гражданам соображать на четверых

Кабинет министров Украины разрешил передвижение граждан группами до 8 человек, а также увеличил до 4 количество человек за столами на летних площадках в кафе и ресторанах.

В частности, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, правительство расширило количество людей за столами на летних площадках в кафе и ресторанах с двух до четырех.

«У нас было, что на летних площадках, которые мы открыли, возможно только два человека за столом. Мы этот перечень расширяем до четырех человек, но оставляем расстояние до 1,5 м между посетителями», — пояснил министр. Кроме того, добавил он, это требование теперь будет распространяться не только на летние террасы, но и на аналогичные строения, которые находятся на открытом воздухе либо под навесами.

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Также правительство увеличил с двух до восьми количество человек, которые могут вместе перемещаться.