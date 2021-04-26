Зеленский подписал закон об отмене обязательной госаттестации выпускников 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене обязательной государственной итоговой аттестации для выпускников 2021 года. Необходимость такого шага парламентарии и мотивировали сложной эпидемической ситуацией и необходимостью обезопасить детей от риска заражения коронавирусом.

«В связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации», — говорится в проекте закона № 5014 на сайте парламента.

За выпускниками остается право сдать ГИА добровольно, в том числе в форме внешнего независимого оценивания. Результаты ВНО понадобятся при поступлении в вузы.