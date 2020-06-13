В Минобразования уверяют, что отменили только пробное ВНО

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО будут проходить тестирование 15 и 17 июня дома, а не в учебных заведениях; решение об отмене пробного ВНО в учебных заведениях правительство приняло в пятницу из-за роста количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19, напоминают в Минобразования и науки.
«Все пункты тестирования были готовы к проведению пробного ВНО. Но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации правительство приняло решение об отмене пробного ВНО в учебных заведениях. Даты проведения основной сессии ВНО пока остаются без изменений», — отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.
Украинский центр оценивания качества образования призывает участников пробного ВНО и привлеченных лиц не приходить в пункты тестирования 15 и 17 июня на фоне пройти тесты дистанционно в эти дни. Инструкция, как это можно сделать, размещена на сайте УЦОКО.
«Мы понимаем, что пробное ВНО — это возможность для учеников попробовать свои силы, почувствовать атмосферу и лучше психологически подготовиться к основной сессии. Но мы вынуждены гибко реагировать на динамику заболеваемости. УЦОКО обеспечит возможность пройти пробное ВНО не выходя из дома. Каждый зарегистрированный на пробное ВНО сможет загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов, прислать ответы к сервису определения результатов и получить свой балл », - добавила Мандзий.
На 15 июня запланировано пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. На 17 июня — по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).
Основная сессия тестирования запланирована с 25 июня по 17 июля. К внешнему независимому оцениванию будут допускать лиц с температурой ниже 37,2 С, без признаков респираторных болезней и в защитных масках.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016