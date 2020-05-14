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Ученые признали, что собаки могут заражаться коронавирусом

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Ученые признали, что собаки могут заражаться коронавирусом

Медики и ветеринары из Гонконга нашли в организме двух собак, владельцы которых заболели коронавирусной инфекцией, антитела на коронавирус. Кроме того исследователи впервые выделили "живую" культуру вируса из организма одного из питомцев. Результаты их экспериментов опубликовал научный журнал Nature.

"Считается, что изначальным источником коронавируса были летучие мыши. Однако вирус, предположительно, проник в человеческую популяцию через цепочку других животных. Собак, других псовых, а также кошек часто продают на азиатских рынках экзотического мяса, где возникли первые вспышки SARS-CoV-2. Нам нужно проверить, играли ли эти животные какую-либо роль в зарождении глобальной эпидемии COVID-19", – пишут ученые.

Коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель COVID-19, может проникать в организм не только человека, но и многих других млекопитающих. В их число, как показывают недавние опыты, входят макаки-резусы, хорьки и кошки, на которых инфекция действует почти так же сильно, как и на человека.

Вдобавок, за последние два месяца исследователи зафиксировали несколько случаев того, как вирус, предположительно, попадал в организм домашних собак от их зараженных владельцев. Подобные заявления до сих пор вызывают среди ученых множество споров. Дело в том, что у людей и собак структура рецептора ACE2, с помощью которого SARS-CoV-2 проникает в здоровые клетки, довольно сильно отличается. Поэтому специалисты считают, что шансы собак заразиться коронавирусом нового типа очень малы.

Тем не менее, биологи из Гонконгского университета (Китай) под руководством профессора Малика Пейриса получили первые однозначные свидетельства того, что коронавирус может проникать в организм собак. Кроме того, они узнали, что болезнь протекает у животных бессимптомно. К такому выводу, исследователи пришли, изучив образцы крови и выделений из носа 15 собак, владельцы которых заразились коронавирусом в феврале или марте.

Следы вируса в виде антител к нему и фрагментов его РНК ученые зафиксировали в организме двух из них, 17-летнего померанского шпица, хозяйка которого заразилась SARS-CoV-2 в середине февраля, и у трехлетней немецкой овчарки, владелец которого подхватил вирус в начале марта. Первая собака умерла от инфекции через два дня после попадания в больницу, а вторая выздоровела.

Из образцов от померанского шпица ученые выделили полноценные вирусные частицы, расшифровать их РНК и подтвердили, что "собачий" SARS-CoV-2 был вполне жизнеспособен. Сравнение его генома с другими штаммами вируса показало, что он был близким родичем тех вариаций коронавируса, которые распространялись в Гонконге в первые дни после начала вспышки COVID-19 в Китае.

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Что интересно, у владельца немецкой овчарки была еще одна собака, однако она коронавирусом не заразилась. Это говорит о том, что SARS-CoV-2 от собаки к собаке передается гораздо реже, чем между кошками или людьми, считают ученые.

Тем не менее, сам факт заражения и размножения вируса в их организме, как считают исследователи, говорит о том, что первоначальным источником SARS-CoV-2 могли быть не летучие мыши или панголины, а вполне обыденные домашние питомцы, которых продают на тех же рынках экзотического мяса, как и диких млекопитающих.

собаки, коронавирус
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