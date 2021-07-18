В Тель-Авиве с помощью ДНК будут выявлять хозяев, не убирающих за собаками

Власти Тель-Авива обяжут жителей города сдать образцы ДНК своих собак, чтобы выявлять тех, кто не убирает отходы своих питомцев, сообщает пресс-служба муниципалитета города.

«Городской совет Тель-Авива-Яффо одобрил поправку к муниципальному постановлению, требующую от владельцев собак предоставить образец ДНК своей собаки при продлении муниципальной лицензии. Таким образом, городские инспекторы смогут протестировать образцы несобранных отходов собак и сопоставить их с образцами ДНК из муниципальной базы данных», — говорится в сообщении.

Хозяин, не убравший за своей собакой, получит по почте штраф, а также будет обязан оплатить расходы на тест ДНК.

По данным пресс-службы, у каждого 11 жителя города есть собака. Тель-Авив считается одним из наиболее «собаколюбивых» городов в мире, в городе созданы десятки парков для собак, предлагаются бесплатные пакеты для сбора отходов. Тем не менее, ежемесячно владельцы животных не убирают порядка 500 кг собачьих отходов.