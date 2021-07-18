В Тель-Авиве с помощью ДНК будут выявлять хозяев, не убирающих за собаками

Власти Тель-Авива обяжут жителей города сдать образцы ДНК своих собак, чтобы выявлять тех, кто не убирает отходы своих питомцев, сообщает пресс-служба муниципалитета города.
«Городской совет Тель-Авива-Яффо одобрил поправку к муниципальному постановлению, требующую от владельцев собак предоставить образец ДНК своей собаки при продлении муниципальной лицензии. Таким образом, городские инспекторы смогут протестировать образцы несобранных отходов собак и сопоставить их с образцами ДНК из муниципальной базы данных», — говорится в сообщении.
Хозяин, не убравший за своей собакой, получит по почте штраф, а также будет обязан оплатить расходы на тест ДНК.
По данным пресс-службы, у каждого 11 жителя города есть собака. Тель-Авив считается одним из наиболее «собаколюбивых» городов в мире, в городе созданы десятки парков для собак, предлагаются бесплатные пакеты для сбора отходов. Тем не менее, ежемесячно владельцы животных не убирают порядка 500 кг собачьих отходов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016