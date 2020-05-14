На выборы мэра Киева от «Слуги народа» могут пойти не Тищенко и не Ткаченко

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов уверен, что от власти на выборах мэра Киева будет сильный кандидат.
«Отсутствие скамьи запасных есть во всех эшелонах, в том числе, в кандидатах в мэры. Занимаются активно поиском партийцы, коллеги из „Слуги народа“. Поэтому, думаю, это будет какой-то определенной неожиданностью для нас всех. Никто не будет выставлять слабых кандидатов — это точно. Это будет сильная кандидатура, есть варианты», — сказал он в интервью программе «В гостях у Дмитрия Гордона».
Отвечая на уточняющий вопрос, Трофимов отметил, что это может быть и не замглавы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко, и не глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко. «Они в пуле всех кандидатов, которые рассматриваются. Но я считаю, что есть кандидаты, которые сильнее», — указал он.
Трофимов считает, что действующий мэр Киева Виталий Кличко — серьезная личность, грамотный менеджер и очень популярный в стране человек, а хороший он мэр или нет, по его мнению, нужно оценивать в определенной системе координат.
«Это какая-то должна быть формула и калька оценки, хороший или нет. Что мы подразумеваем под „хороший“? Наверное, как он заботится о городе и его жителях, как работает всё коммунальное хозяйство и т.д.», — пояснил он.
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