Тысячи киевлян поддержали «Слугу народа» и подали идеи для улучшения жизни в столице

В Киеве жители только за 2 месяца лета подали несколько тысяч предложений по улучшению жизни в городе. Волонтеры едва успевали обрабатывать идеи, которые касались абсолютно всех районов Киева и десятков проблем.
Об этом заявили в пресс-службе Киевской городской организации политической партии «Слуга народа».
По словам представителей политсилы, каждый пятисотый житель столицы уже подал свои наработки в рамках проекта «Ходімо з нами в депутати».
Проект уже завершился, но все наработки по итогу лягут в основу совместной стратегии развития города на ближайшие годы. Ее главная цель — дать возможность киевлянам реализовать свои идеи и своими руками сделать столицу комфортной для жизни каждого.
Особое внимание уделяется идеям строительства объездной дороги вокруг Киева и муниципального жилья, медицины, образования, благоустройства и незаконного строительства. А жители Дарницкого района столицы, например, подали сразу несколько идей по реконструкции Бортнической станции аэрации.
«Вы знаете, я долго думала, как могу помочь своему городу. Особенно в контексте экологии и загрязнения Днепра. Обычно чиновники и депутаты Киевсовета не особо идут на контакт с инициативными жителями. Они отправляют их ко своим помощникам или попросту забывают перезвонить, у меня такое бывало часто. Но в этот раз все получилось иначе.
Я прочла в новостях, что в первых числах сентября начинает работу парламент, и поэтому решилась поделиться своей идеей со „Слугой народа“. Там меня выслушали и приняли предложение по очистке реки. Надеюсь, моей идее дадут толчок, и после выборов мы сможем создать город, где хочется жить», — сказала жительница Дарницы Елена Николаевна.
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