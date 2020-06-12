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Тищенко как кандидат в мэры Киева от «Слуги народа» устраивает президента, - политический аналитик

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Тищенко как кандидат в мэры Киева от «Слуги народа» устраивает президента, - политический аналитик

Президент будет играть определяющую роль при выборе кандидата по пост главы Киева от «Слуги народа». В эфире телеканал «Эспрессо» политический аналитик Игорь Петренко заявил, что на сегодня группа народного депутат Николая Тищенко занимает лидирующие позиции в глазах президента в отличии от группы Коломойского, которая создает проблемы для Зеленского.

«Есть другая группа — это Тищенко. Да, у него есть определенные плюсы. Он единственный кандидат от „Слуги народа“, который победил в Киеве. Хотя сам бренд „Слуги народа“ давал всем неплохой старт. А он один, кто смог по Киеву победить. Если мы говорим, что Коломойский всегда создает проблемы Зеленскому, он от этого устал и не хотеть поддержать Дубинского, возможно, и Ткаченко не хотел поддержать», — заявил Петренко.

Петренко обратил внимание на наличие искусственных конфликтов вокруг Тищенко, который поддерживает Зеленского и теп самым устраивает президента как возможный кандидат в мэры Киева.

«Здесь у Тищенко лидирующие позиции, он всегда публично показывает свою преданность президенту. Всем его идеям. Хотя и много есть скандалов, много вещей, скандалов, очевидно, что они кем-то подпитываются», — сообщил политический аналитик.

Напомним, что народные депутаты фракции «Слуга народа» обратились к президенту Зеленскому с просьбой провести праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева. Член фракции Александр Качура в своем телеграм-канале опубликовал обращение депутатов.

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«Все чаще в средствах массовой информации появляются сообщения о том, что против нынешних глав городов, а среди них и против Киевского городского главы Виталия Кличко, от политической партии „Слуга народа“ планируют кулуарно выдвинуть „технических“ кандидатов, которые не будут иметь шансов на победу в местных выборах. Для предотвращения любых обвинений против партии „Слуга народа“, в частности, в фальсификациях, манипуляциях и договоренностях с коррумпированными элитами, считаем необходимым обеспечить проведение политической партией „Слуга народа“ объективных внутрипартийных выборов (праймериз)», — сказано в заявление депутатов «Слуги народа».

Киев, местные выборы, Слуга народа, Николай Тищенко
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