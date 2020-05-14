IKEA запустила в Украине интернет-магазин

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, в четверг официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине, пункты выдачи будут действовать в киевском ТЦ (Auchan Rive Gauche) и ТЦ Metro Cash & Carry.
«...IKEA рада сообщить о начале работы на украинском рынке и запуске интернет-магазина. В настоящее время шведский ритейлер предлагает украинским покупателям около 3600 функциональных товаров для дома всех категорий и стилей с привлекательным дизайном и ценами. Заказ можно делать на сайте www.ikea.ua», — говорится в официальном сообщении ритейлера.
Как в нем отмечается, покупатели смогут выбирать, где и как забрать свой товар — в одном из пунктов для получения заказов в Киеве бесплатно или с помощью услуги доставки на дом.
«На сегодня уже готовы начать работу два пункта — в „Ашан Рив Гош“ (Auchan Rive Gauche) и Metro Cash & Carry. Служба доставки организована в сотрудничестве с компанией DB Schenker. Мы делаем все для обеспечения бесперебойного осуществления покупок онлайн, тем не менее, будем благодарны за ваше терпение и понимание в случае возможных задержек в течение первых нескольких дней работы», — говорится в пресс-релизе.
После запуска интернет-магазина IKEA планирует как можно быстрее открыть свой магазин в новом городском формате (city store) в Киеве. Компания недавно подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall, подтвердили в компании.
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