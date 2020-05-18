Суд допросит Порошенко и Яценюка

Апелляционный суд Киева второй раз допросит бывших президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка по делу Виктора Януковича, в котором он признан виновным в госизмене. Об этом решении суда сообщил в понедельник адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы Януковича.
«Апелляционный суд Киева по ходатайству защиты, в связи с неполным допросом в суде первой инстанции, принял решение допросить Арсения Яценюка и Петра Порошенко», — написал он в Facebook.
Допрос будет проведен в рамках рассмотрения апелляции на приговор Януковичу по делу о госизмене. Следующие заседания, уточнил Сердюк, назначены на 11 и 15 июня.
24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и «пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ». В то же время суд оправдал его по другому пункту обвинения — потеря Крыма. Адвокаты Януковича обжаловали приговор в апелляционной инстанции.
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