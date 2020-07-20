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Адвокаты Януковича требуют привлечения к уголовной ответственности Порошенко и Яценюка

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Адвокаты Януковича требуют привлечения к уголовной ответственности Порошенко и Яценюка

Защита Виктора Януковича подала заявление о привлечении к уголовной ответственности Петра Порошенко за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а Арсения Яценюка — за дачу ложных показаний в Киевском апелляционном суде во время рассмотрения дела о потере Крыма. Об этом сообщил адвокат АО AVER LEX Виталий Сердюк, представляющий интересы четвертого президента Украины.

«Оба свидетеля были предупреждены судом о предусмотренной уголовной ответственности как за отказ от дачи показаний, так и за дачу заведомо ложных показаний. Однако требования украинского закона проигнорировали», — заявил Виталий Сердюк.

Так, Петром Порошенко были даны ложные показания о его взаимоотношениях с Юрием Луценко и событиях 2014 года, в том числе относительно боеспособности Вооруженных и Военно-морских Сил Украины. Свидетель сознательно и умышленно значительно занизил возможности украинских военных в 2014 году.

И Петр Порошенко, и Арсений Яценюк солгали о том, что им было неизвестно, что в момент принятия Верховной Радой постановления о самоустранении Виктора Януковича, тот находился на территории Украины, о чем публично уведомил всех в своем видеообращении из Харькова.

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Арсений Яценюк в своих показаниях также якобы постоянно сообщал недостоверную информацию, в том числе об отказе Виктора Януковича, как президента, выполнять условия Соглашения об урегулировании кризиса в Украине; об отсутствии оружия у протестующих на Майдане; о том, что оппозиция не захватывала резиденцию «Межигорье» и не совершала покушений на Виктора Януковича.

«Такие действия со стороны свидетелей однозначно свидетельствуют о сговоре представителей предыдущей власти для того, чтобы снять с себя и других виновных ответственность за трагические события зимы 2014 года и потерю Крыма, а также для сокрытия правды от общественности», — считает Виталий Сердюк.

Виктор Янукович, Петр Порошенко, Арсений Яценюк, суд
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