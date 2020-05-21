В Европе ждут вторую волну коронавируса

Глава европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон рассказала The Guardian, что угроза второй волны коронавируса в Европе не абстрактна.
Вопрос, по ее словам, заключается в том, когда и насколько серьезной она будет.
«Я не хочу рисовать картину конца света, но полагаю, что мы должны быть реалистами. Сейчас не время полностью расслабляться», — пояснила Аммон, добавив, что люди думают, будто ситуация с коронавирусом подходит к концу, однако, по ее словам, это не так.
Она обратила внимание, что к вирусу восприимчивы около 85-90% населения. Кроме того, она обратила внимание, что вирус «вокруг нас», он циркулирует больше, чем в январе и феврале.
«Кажется, он очень хорошо приспособлен к людям», — отметила она.
В то же время Амман считает, что защититься получится, если люди будут придерживаться определенных правил и соблюдать дистанцию.
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