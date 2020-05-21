В Ровенской области выявили вспышку коронавируса в доме престарелых

Вспышку коронавируса зафиксировали в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Здолбунов Ровенской области, выявлены 12 заболевших, сообщила в четверг пресс-служба областной государственной администрации.
«В Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов диагностировали коронавирусную инфекцию у 12 человек — шести работников и шести подопечных», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в связи с этим председатель Ровенской обладминистрации Виталий Коваль поручил провести служебное расследование.
Указывается, что все заболевшие из одного корпуса, его изолировали. В интернате работают две мобильные бригады медиков, они обследуют людей, которые контактировали с заболевшими. Для локализации вспышки проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия.
Напомним, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 19706, скончались 579 человек, выздоровели 6227.
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