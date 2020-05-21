Президент подписал закон о поправках в Налоговый кодекс №1210

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 16 января 2020 года закон о поправках в Налоговый кодекс №1210, который имплементирует ряд положений плана BEPS, сообщается на сайте президента.

"Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве №466-IX, который Верховная Рада Украины приняла 16 января 2020", - указано в сообщении.