Формула налогообложения железной руды из законопроекта №1210 должна быть переработана, - Гетманцев

Новая формула налогообложения железной руды, прописанная в законопроекте № 1210, должна быть переработана. Такое заявление сделал в кулуарах Верховной Рады председатель налогового комитета Даниил Гетманцев, передает «5 канал».

По его словам, сложность заключается в том, что добытая в Украине руда является достаточно бедной по своему составу и до экспортного варианта требует обогащения искусственным способом. Процесс этот достаточно дорогостоящий и его трудно просчитать.

«Сложность заключается и в том, что у нас руда является бедной. Ее надо обогащать. Это стоимость трудно подсчитать. В этом проблема с формулой. Мы согласны с бизнесом, что над этой формулой надо работать вместе», — отметил Гетманцев.

Напомним, по мнению членов налогового комитета Верховной Рады, чтобы указанный законопроект был приемлемым для бизнеса, он нуждается в обновлении на 60%. Глава комитета признает, что никакие наработки рабочей группы в документ включены не был. Несмотря на это, депутат предполагает, что законопроект все же поставят на голосование. В случае его одобрения депутатами, правки будут добавлены уже ко второму чтению.

Также рассматривается возможность вынести за рамки поиски самой формулы налогообложения железной руды. Предлагается оставить действующую базу, которая сегодня есть в законе. И отдельно вернуться к работе над ней в пределах рабочей группы, которая будет создана.