Зеленский планирует ветировать закон о новых налоговых правилах

Президент Украины Владимир Зеленский намерен ветировать принятый в январе ВР налоговый закон № 1210 со своими предложениями.

Об этом на онлайн-конференции заявил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко, передает «Интерфакс-Украина».

«На законопроект № 1210 будет наложено вето с предложениями и замечаниями президента. Исходя из этого „соевые правки“ с точки зрения реализации по этому законопроекту — вопрос снят», — сказал Лещенко.

По его словам, на сегодня есть понимание и поддержка по вопросу отмены «соевых правок» со стороны аграрного комитета Рады и правительства, и в планах пойти по пути принятия депутатского законопроекта авторства нардепа Олега Тарасова ( «Слуга народа»).

«В конце мая Верховная Рада переходит в штатный режим работы, мы проведем дополнительные консультации с депутатскими группами, думаю, в случае активной работы в течение календарного месяца мы закроем этот вопрос, поскольку было публичное обещание президента по «соевым поправкам», — отметил уполномоченный президента.

Он добавил — если законопроект будет принят, то вступит в силу с момента опубликования.

Напомним, 16 января Верховная Рада проголосовала во втором чтении за скандальный законопроект 1210, который предусматривают нормы трансфертного ценообразования, введение плана действий BEPS, повышение лимитов для ФОПов и в том числе, повышение акциза на сигареты и ренты на добычу железной руды.

Также этим законом были отменены так называемые «соевые правки». В декабре 2017 года Верховная Рада приняла так называемые «соево-рапсовые правки», которыми отменила возмещение НДС на сою и семян рапса с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2021 года; рапса с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года. Это вызвало возмущение малого и среднего аграрного бизнеса, который теряет более 10 долларов на каждой тоне реализованной сои в результате «соевых правок».