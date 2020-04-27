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Зеленский пообещал Макрону принять необходимый для программы МВФ банковский законопроект

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Зеленский пообещал Макрону принять необходимый для программы МВФ банковский законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре сообщил президенту Франции Эмманюэлю Макрону о ходе переговоров с Международным валютным фондом о начале новой программы сотрудничества с Украиной.

«Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ», — подчеркнул Зеленский в разговоре.

Как сообщает в понедельник пресс-служба главы украинского государства, Макрон высоко оценил прогресс во внедрении реформ в Украине и личную роль Зеленского в этом процессе.

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Зеленский также отметил важность дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины со стороны ЕС и выразил надежду на быстрое принятие на уровне Евросоюза решения о предоставлении Украине макрофинансовой помощи объемом EUR1,2 млрд для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Владимир Зеленский, банковский законопроект
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