Бразилия и Чили вышли в лидеры по темпам распространения коронавируса

Темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире продолжают увеличиваться вторую неделю подряд после замедления в конце апреля — начале мая, когда в среднем за семь дней выявляли по 500 тыс. заразившихся. К середине мая это число возросло до 650 тыс., а на этой неделе — примерно до 700 тыс.

Если раньше на планете коронавирус подтверждали в среднем у 80-87 тыс. человек в сутки, то на этой неделе ежедневный прирост составил почти 100 тыс. Всемирная организация здравоохранения 18 мая объявила о рекордном росте числа инфицированных за один день — 112 тыс. новых случаев. В общей сложности с начала вспышки заразились около 5,1 млн человек.

Самой «проблемной» остается Америка. В США и Канаде ситуация стабилизируется, но болезнь быстро распространяется в других странах — Мексике, Бразилии, Перу и Чили. В Европе темпы уверенно снижаются, немного уменьшаются они и на Ближнем Востоке, и в прочих частях Азии.

Условный уровень смертности в мире за три недели непрерывного снижения опустился до отметки 6,55%. Общее число жертв коронавирусной инфекции на планете сейчас составляет около 330 тыс. человек.

Количество выздоровевших за семь дней увеличилось примерно на 400 тысяч — почти до 1,9 млн.

Быстрее всего число заразившихся среди стран, где их больше 30 тыс., растет в Чили — на 55% за семь дней (на прошлой неделе — 50%). Сейчас в стране около 54 тыс. инфицированных, это 17-е место в мире.

В Бразилии (более 310 тыс. случаев заражения) недельный прирост увеличился с 49,5% до 53%. Она поднялась с шестого на третье место и совсем скоро может обогнать занимающую вторую позицию Россию.

Другими лидерами в Америке стали Мексика и Перу. В Мексике число инфицированных за семь дней увеличилось на 41%, до 57 тыс. На предыдущей неделе рост достигал 46%. В Перу оно выросло на 35%, до 104 тыс.

Высокий недельный прирост показали также Индия и Саудовская Аравия. В Индии, где сейчас более 112 тыс. заразившихся, он составил 44% против 46% за предыдущие семь дней. В Саудовской Аравии показатель остался на уровне 39%, в королевстве с начала вспышки коронавирус нашли у 63 тыс. жителей.

В США, занимающих первое место в мире по числу инфицированных (1,6 млн), рост за неделю оказался на уровне 11% — примерно так же, как и неделей ранее (12%). Однако ежедневно здесь продолжают фиксировать более 20 тыс. новых случаев.

В Европе темпы заражения уже не поднимаются выше 7,6%, зафиксированных в Великобритании (249 тыс., 4-е место в мире).

В Испании (233 тыс.) недельный рост замедлился с 6% до 4%, в Италии (228 тыс.), Франции (181 тыс.) и Германии (178 тыс.) он не превышал 2%.

На Ближнем Востоке ситуация неоднородная. В Иране (132 тыс., 10-е место) число инфицированных увеличилось на 13% против 11% на прошлой неделе. В Турции (153 тыс., 9-е место) прирост, напротив, уменьшился с 8% до 6%.

Катар на предыдущей неделе показал один из самых высоких в мире темпов распространения коронавируса — количество заразившихся увеличилось сразу на 50%. За последние семь дней оно возросло еще на 37%, до 37 тыс.

При этом условный уровень смертности из-за коронавируса в мире снижается третью неделю подряд: 1 мая он был на уровне 7,12%, а сейчас составляет 6,55%.

В лидерах по числу жертв остаются США (93 тыс.), Великобритания (36 тыс.) и Италия (32 тыс.). На шестое место поднялась Бразилия, где на данный момент умерли более 20 тыс. человек. За неделю рост числа летальных случаев здесь составил почти 44%.

Один из самых высоких показателей по смертности сохраняется в Бельгии (16,3%). Во Франции он составляет 15,5%, в Великобритании и Италии — 14,4% и 14,2% соответственно. Ниже всего летальности в России (1%), Турции (2,8%) и Германии (4,6%).

Продолжает стремительно увеличиваться число выздоровевших. С начала мая оно почти удвоилось и достигло около 1,9 млн человек. По доле выздоровевших по-прежнему лидируют Китай, где выписаны 95% пациентов, Германия (88%), Иран (77%) и Турция (75%).