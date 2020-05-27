Ученые выяснили «любимую» климатическую зону коронавируса

Ученые из Ланьчжоуского университета провели исследование, в рамках которого надеялись узнать о параметрах окружающей среды, которые влияют на глобальное распространение COVID-19. Оказалось, что 60% случаев заражения коронавирусом зафиксировано в местах с температурой от 5 до 15 градусов Цельсия, сообщает «Синьхуа».
В ходе исследования ученые изучили 3,75 миллиона подтвержденных случаев COVID-19 в 185 странах и регионах с 21 января по 6 мая этого года. Они стремились выявить связь между случаями заражения коронавирусом и метеорологическими условиями, включая температуру и влажность.
Оказалось, что 60% случаев заражения были зафиксированы в регионах с температурой воздуха 5-15 градусов Цельсия. Кроме того, примерно 73,8% подтвержденных случаев были зафиксированы в регионах с относительной влажностью от 3 до 10 граммов воды на кубометр.
Ученые предположили, что существует оптимальная климатическая зона, в которой концентрация SARS-CoV-2 заметно увеличивается в окружающей среде, включая на поверхности объектов.
Ученые отмечают, что пандемия COVID-19 может быть циклической и новая вспышка заболевания может произойти уже осенью этого года. «Мы не можем полагаться на гипотезу о том, что вспышка COVID-19 прекратится с повышением температуры», — заявил ведущий автор исследования Хуан Чжунвэй.
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