Украина и Казахстан возобновляют авиасообщение

Авиасообщение между Украиной и Казахстаном после временного прекращения в рамках карантинных мероприятий возобновляют с 17 августа.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует пресс-служба министерства.

«Республика Казахстан готова возобновить международное авиасообщение с Украиной уже с 17 августа. Безопасность и соблюдение всех необходимых эпидемиологических требований остаются для нас приоритетом в осуществлении авиа- и других видов перевозок. И мы тоже подтверждаем свою готовность и желание возобновить полеты между нашими странами », - сказал Криклий.

В Министерстве инфраструктуры также сообщили, что в соответствии с Протоколом заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 августа 2020 года, было принято решение возобновить с 17 августа 2020 года международные авиарейсы из Украины. Об этом говорится в официальном письме, направленном ведомством Государственной авиационной службе Украины.

Как сообщал Капитал, с 5 июня в Украине возобновлено после карантинного запрета внутреннее авиационное сообщение, с 15 июня Украина начала осуществлять международные авиарейсы.