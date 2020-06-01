Суд арестовал 20 фигурантов дела о стрельбе в Броварах

20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело будет рассмотрено сегодня.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
«В данное время 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело суд начнет рассматривать в 10 часов», — говорится в сообщении министра.
Он также добавил, что двум лицам до их задержания объявлено подозрение.
«2 лицам объявлено подозрение заочно — до задержания. На очереди — организаторы преступления. Следствие продолжается! .. ещё не вечер», — написал Аваков.
Напомним, что утром 29 мая в г. Бровары среди жилых домов произошла перестрелка между двумя группировками из-за перераспределения пассажиропотока. Тогда на месте сотрудники полиции задержали 11 участников инцидента. Во время дальнейших оперативно-розыскных мероприятий задержаны еще 17 правонарушителей. Личности еще 39-х установлены.
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