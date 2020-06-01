Богдан Вечирко, въехавший в толпу в Миннесоте, является гражданином США

Задержанный в США водитель грузовика, въехавшего в толпу протестующих вблизи Миннеаполиса, 35-летний мужчина с украинской фамилией Богдан Вечирко, имеет гражданство Соединенных Штатов.

Об этом сообщили в ответ на информационный запрос Укринформа в пресс-службе Посольства Украины в США.

«По данным, которые украинские консулы получили от официальных органов охраны правопорядка штата Миннесота, Богдан Вечирко является гражданином Соединенных Штатов», — отметили в украинском посольстве.

Информация о возможном украинском происхождении Богдана Вечирко выясняется. В частности, в настоящее время осуществляется проверка, находился ли ранее господин Вечирко на консульском учете в заграничных дипломатических учреждениях Украины в США.

Напомним, в воскресенье автомобиль с цистерной проехал через толпу протестующих, загородивших участок автострады I-35W вблизи Миннеаполиса. При этом грузовик громко сигналил людям на дороге. Митингующие заставили автомобиль остановиться и вытащили из него водителя, который сразу был задержан полицией.