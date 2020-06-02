Протестующие вынесли из магазина Rolex в Нью-Йорке часы на $2,4 млн

Участники массовых беспорядков в нью-йоркском районе Сохо похитили из магазина Rolex часы на сумму около $2,4 млн. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источник в полиции города.
Речь идет об ограблении, произошедшем в ночь на понедельник. Видеозапись ограбления магазина была размещена в интернете. На ней видно, как толпа врывается внутрь бутика. Через несколько минут люди начинают выбегать из магазина, чтобы скрыться с похищенным до прибытия полиции.
Газета при этом приводит слова представителя Rolex, который настаивает, что грабители ушли с пустыми руками: часы убрали с витрин заранее, в результате были лишь побиты стекла и разгромлены прилавки.
Погромам в Нью-Йорке также подверглись универмаг Bloomingdale’s, бутики Chanel, Dolce & Gabbana и других престижных брендов. Несмотря на введение властями города комендантского часа, грабежи на Манхэттене продолжились, в том числе в Сохо, на Мэдисон-авеню и Таймс-сквер. Участники беспорядков проникли и в главный универмаг торговой сети Macy’s на Геральд-сквер. Некоторые из них были арестованы, другим удалось скрыться с похищенным.
Аналогичные случаи произошли и в других районах города. В Бронксе прибывший на место ограбления магазина полицейский был сбит автомобилем, который затем скрылся с места происшествия.
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