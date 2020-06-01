Новым министром культуры станет Александр Ткаченко

Новым министром культуры станет народный депутат от фракции «Слуга народа», бывший гендиректор «1+1 медиа» Александр Ткаченко. Об этом сообщила нардеп «СН» Евгения Крачук.
Ткаченко также является главой парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики в Верховной Раде IX созыва. Кравчук добавила, что после вступления на должность министра вместо него председателем комитета по вопросам информполитики будут рекомендовать Никиту Потураева.
Нардеп от «Слуги народа» Александр Качура на своем канале в Telegram сообщил, что фракция поддержала кандидатуру Ткаченко почти единогласно.
Ранее Ткаченко также называли возможным кандидатом в мэры Киева. 7 октября 2019 он также подтвердил, что претендует на должность главы КГГА.
Ткаченко с августа 2008 года занимал должность генерального директора группы 1+1 медиа, в которую входят телеканалы «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Бигуди», «Униан-ТВ», «1+1 International» и Ukraine Today, сейлз-хаус Плюсы и компания по производству телеконтента 1+1 продакшн.
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