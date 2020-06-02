Почему провалилась программа «5-7-9» и что придет ей на смену

«Мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она очень-очень-очень независима. Мы их дожмем, чтобы банки не боялись кредитовать. Мы год работаем, чтобы у нас были нормальные, человеческие, живые, европейские кредиты», — заявил недавно президент Владимир Зеленский.

Примером таких кредитов, которые уже есть в Украине, он назвал программу «5-7-9» и в ближайшее время пообещал украинцам ипотеку под 10%.

Президент не объяснил, как собирается давить на банковскую систему, но обещание получить дешевые деньги звучит для широкой общественности заманчиво.

Если копнуть глубже, станет понятно: программы льготного кредитования не всегда быстро запускаются банками и корректно воспринимаются их клиентами. Доказательство тому — антикризисная программа «5-7-9». Она не полностью оправдала надежды, и правительство начало искать ей альтернативу. Одна из них — портфельное гарантирование.

Почему буксует программа «5-7-9» и каким может быть новый механизм?

Почему «5-7-9» буксует

«К сожалению, программа де-факто не заработала на полную мощность», — такими словами описал три месяца работы «5-7-9» министр экономики Игорь Петрашко.

Согласно расчетам Минфина, сделанным до введения карантина, «полная мощность» — это 50 тыс. прокредитованных предпринимателей за год. За первый квартал 2020 таких нашлось только 462. Еще 1241 заявку банки отклонили из-за плохого бизнес-плана, неубедительной кредитоспособности или низкой деловой репутации.

Государство выделило на программу 283,5 млн грн. В марте 2020 Минфин заявлял о 14,4 тыс заявок. Вероятно, многие из них отсеялось или до сих пор находится на рассмотрении. Уже тогда в министерстве понимали, что выдать 50 тыс кредитов за год не удастся. Собеседник издания в министерстве более реалистичной считал цифру 25-30 тыс. заявок.

«Основная причина в том, что банки очень медленно выдают кредиты. Например, в ПриватБанке time to say „yes“ занимает несколько дней, но потом начинается процесс оформления документов и в результате выдача кредита занимает до месяца», — сказал он.

Звучали и другие версии. По словам Петрашко, банки просто боятся брать на себя риски за такие ссуды. Они не являются для финансовых учреждений привлекательными и заставляют искать дополнительные компенсаторы льготных кредитных ставок.

Банки обращают внимание на недостаточную осведомленность украинцев об условиях кредитной программы и часто невозможность выдать кредит на то, на что просит клиент.

«Как только правительство заявляет о какой-то помощи, сразу все бегут и начинают обваливать сайт программы или банка: „Давайте мне деньги, потому что нам пообещали“. Если разобрать две тысячи заявок, то там есть и желание рефинансировать долларовую ипотеку, взятую в 2008 году, и желание купить автомобиль, чтобы ездить на дачу», — рассказал заместитель директора департамента МСБ Укргазбанка Семен Пускай.

«Одно из узких мест программы — залог. У многих предпринимателей его недостаточно, поэтому среди лидеров по полученным кредитам — АПК и торговля. Хотелось бы более широкого перечня отраслей», — говорит финансовый аналитик компании ICU Михаил Демкив.

Бизнес видит ситуацию по-другому. Опросы Союза украинских предпринимателей показывают, что воспользоваться программой непросто. Треть опрошенных не могут выполнить условие программы «наличие прибыльности бизнеса за последние 12 месяцев», более 50% не имеют возможности выполнить условие для банковского залога.

Почти невозможно получить кредит на поддержку стартапа. Также программа не предусматривает кредитования ресторанной и гостиничной сферы (HoReCa), наиболее пострадавшей от карантина. Это отсекает 35-40 тыс малых и средних предпринимателей.

Новое предложение — гарантии на 30 миллиардов

Вместо «5-7-9» правительство планирует запустить новый инструмент — портфельное гарантирование. Речь идет о механизме льготного гарантирования, прописанном в законопроектах № 3420 и № 3419. Бюджетный комитет рассмотрел их и отправил в Минфин. По информации источников, Минфин внес правки и готов предложить депутатам эту идею.

Портфельные гарантии — это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится. Предполагается, что государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в пределах 3% от плановых доходов общего фонда госбюджета или около 30 млрд грн.

Гарантии будут доступны для малых и средних предпринимателей.

«Малый бизнес не может получить деньги. Предприниматель приходит в банк, а там просят показать денежный поток. Однако закрытая из-за карантина компания не может предоставить эту информацию, и банк ее не кредитует», — говорит Петрашко. По его словам, взятые под госгарантии кредиты могут пойти на погашение зарплат и коммунальных платежей.

Впрочем, условия отбора банков-кредиторов и порядок предоставления гарантий Кабмин еще должен установить. Как сообщили в Министерстве финансов, правительство не планирует ограничиваться только государственными банками. Условия отбора и порядок предоставления гарантий могут быть индивидуальными для каждого финансового учреждения.

Как будет работать механизм

Механика инструмента такова.

Шаг 1. Клиент обращается в банк за портфельной гарантией.

Шаг 2. Клиент и банк определяют кредитный пул: количество займов, до 80% которых гарантирует государство.

Шаг 3. Банк заключает соглашение с государством (долговым агентством) о предоставлении гарантии.

Шаг 4. Банк платит государству за предоставление гарантии. Размер платы будет минимальным, но будет влиять на цену кредита.

Шаг 5. Если предприниматель становится банкротом, действует определенный законом механизм государственного гарантирования, по которому государство может рассчитаться с банком вместо клиента.

Отдельно стоит обратить внимание на четвертый шаг. По закону, предоставление государственной гарантии — платная опция. Государству плату за гарантию платит банк, а банку — клиент. Закон предусматривает три возможных способа ее определения.

«Плата будет минимальной. Учитывая уровень кредитных ставок, влияние на стоимость денег будет небольшим, где-то 0,25%. Эта плата будет взиматься только с целью управления гарантийными обязательствами», — говорит собеседник издания в Минфине.

Как отреагируют банки

Банкиры утверждают: эта программа может иметь успех, если ее условия будут понятными для всех. Основная приманка для банков заключается в том, что вероятные потери по выданным кредитам будут покрыты государственными гарантиями.

«Риски для банков минимальные, потому что они состоят в предполагаемом невыполнении государством собственных обязательств по гарантиям», — сказал исполнительный директор направления корпоративного бизнеса и МСБ Кредобанка Евгений Заиграев.

По его словам, банки будут осторожными и будут предлагать новый инструмент заемщикам, в кредитоспособности которых они сомневаются. Успех инструмента будет зависеть от детальных условий программы, которые правительству еще предстоит одобрить.

«Программа станет популярной, если требования относительно потенциальных заемщиков будут содержать как можно меньше ограничений», — говорит Заиграев. Речь идет, прежде всего, об ограничении относительно размера бизнеса заемщика и целей кредитов, по которым будут предоставляться такие гарантии.

Также, по мнению Заиграева, важным будет создание прозрачного механизма получения банками платы за такими гарантиями от государства.

«Основная цель программы — насытить экономику дешевыми деньгами, которые бизнес должен использовать для своего развития: инвестирование в новое производство и модернизацию имеющегося оборудования, пополнение оборотного капитала», — объясняет Заиграев.

По каждому отдельному кредиту банки могут иметь уровень потерь до 100% от выданной суммы, несмотря на наличие залога и поручителей. Если же гарантия будет покрывать 80% пула кредитов, то такой инструмент станет популярным и позволит банкам существенно ослабить критерии принятия кредитных решений, резюмирует Заиграев.

Банкиры прогнозируют, что программа может заинтересовать стартаперов. «Программа портфельного обеспечения станет популярной среди предпринимателей, особенно среди начинающих», — рассказал председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер.

По его словам, благодаря частичному гарантированию государством обязательств доступ к кредитным ресурсам смогут получить больше представителей малого бизнеса. «Даже если предприниматель не сможет показать доход, поскольку не работал во время карантина, он все равно сможет получить средства», — говорит банкир.

Учитывая текущую экономическую ситуацию, без этого инструмента кредитовать старпапы почти невозможно. По действующим требованиям НБУ, банки не могут кредитовать бизнес без твердого залога и обеспечения. Как показывает мировой опыт, 90% стартапов — это дефолтные операции уже после первого года, утверждает Мецгер.

«Для нас решающим фактором относительно возможности кредитования является платежеспособность заемщика — способность выполнять обязательства по кредиту, а государственная гарантия усилит платежеспособность», — говорит он.

Государство видит риски

НБУ и Минфин считают, что программа позволит банкирам диверсифицировать риски и увеличить охват кредитам малого бизнеса путем удешевления займов.

«Программа расширит круг потенциальных заемщиков и будет способствовать увеличению срочности кредитов. Правда, есть опасения относительно возможного ослабления отдельными банками стандартов кредитования», — утверждает пресс служба НБУ.

«То, что банки-кредиторы будут делить кредитные риски с государством, заставит их взвешенно подходить к оценке рисков. Кроме того, к банкам будут применяться механизмы контроля таких займов. Если процент таких NPL будет превышать допустимый уровень, банк будет исключен из программы», — сообщает Минфин.

По мнению Демкива, покрытие гарантией 80% кредита — разумный компромисс.

«С одной стороны, это большой объем, чтобы можно было рассчитывать на увеличение объема выданных займов. С другой — остается риск банка, который будет стимулировать его быть осторожным. Если бы такого риска не было, у банков появился бы стимул выдавать деньги всем желающим, не беспокоясь о невозврате», - утверждает аналитик.

Как бы старательно банки не подходили к оценке заемщиков, невозвраты кредитов будут, прогнозирует эксперт. Это коммерческая деятельность, и успех не гарантирован. В таком случае банк будет взимать залог, который предоставил заемщик.

«Очевидно, что государство в этом случае будет нести расходы, которые потом будут компенсироваться средствами от продажи взысканного имущества. Очевидно — частично, не в полном объеме, но здесь, мне кажется, следует избегать крайностей», — говорит Демкив.

Эксперт резюмирует: если государство будет выдвигать слишком высокие требования к заемщикам с точки зрения обеспечения, то количество выданных кредитов будет низким. С другой стороны, в случае слишком либеральных требований есть риск, что кредиты получит много неплатежеспособных заемщиков. Тогда потери бюджета по программе будут значительными.

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