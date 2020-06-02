Трамп сообщил о прогрессе в разработке вакцины от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс разработки вакцины от коронавируса нового типа идет быстрее, чем ожидалось изначально.
«Работа над вакцинами продвигается очень хорошо. Точно так же, как и лечение, — написал глава Белого дома во вторник на своей странице в Twitter. — Двигаемся быстрее, чем ожидалось. Хорошие новости впереди (во многих отношениях)!»
18 мая американский президент уже заявлял, что Соединенные Штаты опубликуют важную информацию, касающуюся лечения и разработки вакцины от нового коронавируса.
В начале мая Трамп сообщил, что специалисты в США, вероятнее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца текущего года. Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что вашингтонская администрация рассчитывает разработать ее к январю 2021 года. Одновременно он подчеркнул, что власти не могут гарантировать это.
С начала пандемии COVID-19 заразились более 6,2 млн человек во всем мире, около 370 тыс. умерли.
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