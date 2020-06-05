В Киеве и семи областях не разрешили полноценно открывать рестораны

Киев и еще 7 областей не могут переходить к следующему этапу смягчения карантинных мер, в частности, к открытию ресторанов для посещения внутри из-за несоответствия по показателям смягчения карантина.
Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
«Сегодня 5 июня. Сегодня постановлением Кабинета Министров разрешается открывать учреждения общественного питания с посещением клиентов внутри помещений. В то же время, по индикаторам у нас сегодня не проходят по заболеваемости Киев, Волынская область, Житомирская область, Львовская область, Ровенская область и Черновцы. По тестированию не проходит Донецк и Луганск», — сказал он.
По словам Ляшко, в этих областях комиссии по вопросам техногенно-экологической ситуации и чрезвычайным ситуациям должны запретить открытие ресторанов.
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