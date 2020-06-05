Project Syndicate: К чему приведет отказ от глобализации

После пандемии мировая экономика, похоже, станет значительно менее глобализированной, поскольку политические лидеры и общество отвергают экономическую открытость, причём с такой силой, какой не наблюдалось со времён тарифных войн и конкурентной девальвации валют в 1930-е годы. Побочным продуктом этого явления станет не только замедление темпов экономического роста, но и значительное падение национальных доходов во всех странах, кроме, наверное, тех, кто обладает наиболее крупной и диверсифицированной экономикой.

В своей проницательной книге 2001 года «Конец глобализации» экономический историк из Принстонского университета Гарольд Джеймс показал, как предыдущая эпоха глобальной экономической и финансовой интеграции завершилась крахом под грузом неожиданных событий в период Великой депрессии 1930-х годов — их кульминацией стала Вторая мировая война. Сегодня пандемия сovid-19 явно ускоряет новый отход от глобализации.

Нынешний отход начался с победы Дональда Трампа на американских президентских выборах 2016 года, за которой последовала тарифная война между США и Китаем. Пандемия, наверное, окажет ещё более сильное негативное влияние на международную торговлю, в том числе и потому, что правительства начинают воспринимать обеспечение системы здравоохранения как императив национальной безопасности.

Сегодня риск истощающего экономику всплеска деглобализации в стиле 1930-х годов колоссален, особенно если отношения США и Китая продолжат ухудшаться. И глупо надеяться, что хаотичный, стимулируемый кризисом отход от глобализации не приведёт к новым — и намного более серьёзным — проблемам.

Даже США, с их крайне диверсифицированной экономикой, ведущими мировыми технологиями и сильной базой природных ресурсов, могут пострадать от значительного спада реального ВВП из-за деглобализации. А для стран с меньшей экономикой и для развивающихся государств, которые неспособны достичь необходимой критической массы во многих отраслях и зачастую не имеют природных ресурсов, спад международной торговли приведёт к развороту вспять прогресса, достигнутого за десятилетия экономического роста. И здесь ещё не учитываются долгосрочные последствия мер социального дистанцирования и карантина.

Покойный экономист Альберто Алесина, выдающаяся фигура в области политэкономии, утверждал, что хорошо управляемой стране в эпоху глобализации маленькой быть прекрасно. Но сегодня малым странам, не имеющим тесного экономического альянса с крупным государством или с каким-нибудь союзом, грозят огромные экономические риски.

Да, действительно, глобализация способствовала росту экономического неравенства среди примерно миллиарда человек, живущих в развитых странах. Торговая конкуренция сильно ударила по работникам с низкими зарплатами в некоторых отраслях, хотя и сделала товары менее дорогими для всех. Финансовая глобализация, вероятно, оказала ещё более сильное влияние, повысив доходы транснациональных корпораций и предложив богатым людям высокодоходные инструменты инвестиций за рубеж, особенно после 1980 года.

В своём бестселлере 2014 года «Капитал в XXI веке» Тома Пикетти ссылается на рост неравенства доходов и богатства как на доказательство провала капиталистического системы. Но кто из-за неё провалился? За пределами развитых стран проживает 86% мирового населения, и здесь глобальный капитализм вытащил миллиарды людей из отчаянной нищеты. Именно поэтому очевидно, что всплеск деглобализации рискует навредить гораздо большему количеству людей, чем тем, кому он поможет.

Нет, конечно, нынешняя модель глобализации нуждается в коррекции, в частности, за счёт существенного укрепления систем социальной защиты в развитых странах и — в максимально возможной степени — в развивающихся. Но создание устойчивости не означает, что надо разрушить всю систему и начать всё заново.

Америка потеряет от деглобализации больше, чем, судя по всему, считают её политики, причём как правые, так и левые. Начать с того, что глобальная торговая система является частью общей сделки, которая позволила США получить роль гегемона в мире, где большинство стран, включая Китай, заинтересованы в поддержании работоспособного международного порядка.

Помимо политических последствий, деглобализация создаёт также экономические риски для Америки. В частности, многие благоприятные факторы, которые сегодня позволяют правительству США и американским корпорациям занимать намного больше, чем любой другой стране, скорее всего, связаны с ролью доллара в центре существующей системы. А как показывают многие экономические модели, по мере нарастания тарифных и торговых противоречий финансовая глобализация будет сворачиваться как минимум пропорционально. Это не только приведёт к резкому спаду прибылей транснациональных компаний и богатства фондового рынка (кому-то это, наверное, покажется даже замечательным), но и, возможно, к серьёзному спаду внешнего спроса на американский долг.

Такой спад будет крайне некстати в тот момент, когда США нужно активно занимать ради сохранения социальной, экономической и политической стабильности. Кроме того, глобализация является главной причиной сегодняшней низкой инфляции и процентных ставок, поэтому сдвиг процесса в обратную сторону со временем может толкнуть цены и ставки в ином направлении, особенно на фоне явно продолжительного негативного шока на стороне рыночного предложения, вызванного сovid-19.

Надо ли говорить, что впереди есть и другие битвы, требующие международного сотрудничества, и не в последнюю очередь изменение климата. Развивающиеся страны будет намного труднее мотивировать к ограничению выбросов углекислого газа, если крах глобальной торговли лишит их главного и самого сильного общего стимула поддерживать глобальный мир и процветание.

И последнее (но не по своему значению): хотя сovid-19 пока ударил по Европе и США сильнее, чем по большинству стран с меньшими доходами, сохраняется огромный риск гуманитарной трагедии в Африке и других бедных регионах. Неужели сейчас подходящее время, чтобы лишить эти страны возможности заботиться о себе самостоятельно?

Даже если США закроют глаза на последствия деглобализации для остального мира, им следует помнить, что нынешний обильный спрос на долларовые активы очень сильно зависит от колоссальной торговой и финансовой системы, которую некоторые американские политики стремятся сократить. Если деглобализация зайдёт слишком далеко, ни одна страна не сумеет избежать ущерба.

Источник