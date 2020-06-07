Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу

Президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал решение правительства о частичном сокрытии официальных данных о масштабах эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает Reuters.

Ранее 5 июня Минздрав Бразилии приостановил работу сайта, на котором отображаются актуальные сведения о заболевших.

Болсонару в Twitter написал, что министерство оптимизирует сбор статистики по COVID-19, чтобы лучше выявлять очаги заболевания и определять дальнейшую стратегию борьбы с эпидемией.

Он отметил, что нынешние данные «не отражают ситуацию в стране». Чтобы избежать искажения статистики, информация о заболевших будет публиковаться в 22:00 по местному времени, а не в период с 17:00 до 19:00, как раньше.

Ранее 6 июня Болсонару заявил, что Бразилия может вслед за США покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). По словам президента, это может произойти, если ВОЗ будет работать с идеологической подоплекой и «указывать, что нам тут делать в части здравоохранения».

Ранее в субботу американский университет Джона Хопкинса удалил статистику по Бразилии после прекращения публикования сведений Минздравом страны. Однако позже информация вернулась на сайт. По его данным, в Бразилии, находящейся на втором после США месте по числу заболевших, выявлено более 645 тыс. случаев заражения коронавирусом.

35 тыс. человек умерли от вызванных инфекцией осложнений. Почти 267 тыс. выздоровели.