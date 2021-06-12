Бразилия вышла на первое место в мире по количеству новых больных коронавирусом

За последние сутки в мире зафиксировали 411 614 новых больных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы Worldometers.
В Индии, которая до сегодня считалась основной ячейкой болезни в мире, за последние 24 часа зафиксировали 84 695 новых больных. Однако еще больше таких обнаружили в Бразилии — 86 061.
В топ также входят Колумбия — 29 570 новых больных, Аргентина — 26 934, США — 16 145.
Напомним, что в Украине по состоянию на утро субботы зафиксированы 1 274 новых случая заболевания COVID-19, умерли 69 человек.
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