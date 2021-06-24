Бразилия установила новый антирекорд по числу случаев заражения COVID-19

За минувшую среду в Бразилии зарегистрировано 115 тыс. 228 новых инфицированных коронавирусом, что является рекордно высоким суточным показателем с начала пандемии COVID-19, сообщает бразильское министерство здравоохранения.

По информации министерства, за последние сутки в Бразилии от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 2 тыс. 392 человека.

Как сообщает американский университет Джонса Хопкинса, всего за время пандемии число инфицированных коронавирусом в Бразилии по состоянию на вечер среды достигло 18 млн 133 тыс. 507, число умерших - 507 тыс. 92.