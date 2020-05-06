Учебные заведения точно не откроются до 1 сентября

Учебные заведения в Украине не будут открываться до 1 сентября — лишь некоторые для проведения внешнего независимого тестирования.

Об этом в интервью «Сегодня» сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО», — сказал Ляшко.

В то же время он отметил, что открытие общественного транспорта, в частности метро, будет зависеть от эпидемической ситуации.

«Общественный транспорт может открыться на третьем этапе (снятие ограничительных мер — ред.). Но мы еще обсуждаем это с бизнесом, поскольку понимаем, что открытие любой сферы деятельности требует доезда работников. В то же время мы понимаем, как только мы запустим транспорт — можем считать, что карантин полностью завершился», — отметил заместитель министра.