В больницах заняты только 12% коек для пациентов с COVID-19

Загруженность фонда коек, определенного для пациентов с коронавирусом, на сегодня составляет 12%, сообщил замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-конференции в Киеве в понедельник.
"В настоящее время процент загруженности коек составляет 12. Если мы посмотрим сколько активных больных в Украине – 12,805 тыс. человек по состоянию на 9:00. Из них госпитализировано 3,384 тыс. пациентов", - сказал он.
Замминистра также отметил, что наибольшая загруженность коек в Черновицкой области (60%), Закарпатской (46%), Киеве (40%), Ивано-Франковской (36%).
"В настоящее время мы провели 227 тыс. ПЦР-тестов… За последние семь дней показатель тестирования на 100 тыс. населения наивысший в регионах: Киеве (61), Черновицкой (54), Тернопольской (50), Закарпатской (32) и Винницкой (31) областях. Наихудший показатель в Донецкой, Луганской и Николаевской областях", - добавил Ляшко.
Замминистра подчеркнул, что наибольшее количество больных зафиксировано в возрастной группе 60+ (4,374 тыс. пациентов, или 24% от всех больных).
"В этой возрастной группе зарегистрировано также 66% всех летальных случаев. Около 72% среди умерших этой группы имели сопутствующие заболевания",- сказал Ляшко.
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