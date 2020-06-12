Зеленский рассказал, что Украине даст новый статус в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что предоставление Украине статуса Партнера расширенных возможностей НАТО позволит улучшить взаимодействие Украины и альянса.

«Благодарен членам Альянса за признание весомого вклада Украины в совместные операции по поддержанию мира. Статус Партнера расширенных возможностей НАТО — практическое решение, которое позволит Украине и Альянсу еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности», — написал он в своем Twitter в пятницу.

Ранее в пятницу, 12 июня, Североатлантический альянс признал Украину партнером Программы расширенных возможностей.

Согласно сообщению НАТО, будучи партнером по расширенным возможностям, Украина получит выгоду от специально разработанных возможностей для поддержки такого вклада. Это включает в себя расширенный доступ к программам и упражнениям по взаимодействию, а также более широкий обмен информацией, включая извлеченные уроки.

Отмечается, что Украина сейчас является одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях взаимного интереса.