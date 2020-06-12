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Поможет ли снижение ставки НБУ экономике?

Павел Вернивский
Павел Вернивский
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Поможет ли снижение ставки НБУ экономике?

Вчера НБУ снизил учетную ставку до исторического минимума — 6%. Вроде новость хорошая. Только это снижение больше напоминает попытку реанимировать мертвого пациента.

Объясню почему. Учетная ставка НБУ является ориентиром стоимости денег в экономике. И через эту учетную ставку центральный банк может влиять на инфляцию и на экономический рост.

Причём важно понять, что здесь инфляция и экономический рост конфликтуют между собой.

Хочешь экономический рост? Будь готов к высокой инфляции.

Хочешь побороть инфляцию? Будь готов пожертвовать экономическим ростом.

Все это легко объясняется природой процентных ставок.

Если учетная ставка высокая, то это приводит к удорожанию стоимости кредитов. Бизнес начинает меньше брать денег в кредит. У него снижается объемы оборотных средств. Люди тоже больше предпочитают депозиты из-за высоких ставок. И все это приводит к замедлению экономической деятельности в стране. А значит и снижению инфляции.

Однако, любая попытка замедлить экономическую деятельность автоматически негативно отражается на экономическом росте. Этот рост просто замедляется.

Если учетная ставка низкая, то это приводит к удешевлению денег. Кредиты становятся дешевле. Бизнес начинает больше брать в долг. Начинает активнее вести деятельность. Депозиты становятся менее выгодными и люди начинают больше тратить. Экономическая деятельность повышается. Однако и повышается риск появления инфляции.

Понимая суть этого конфликта в 1978 году в США был принят закон Хамфри-Хокинса. Этот закон наделял ФРС правом двойного мандата. По сути, ФРС не имел права жертвовать одним ради второго и должен был соблюдать баланс.

В Украине же у НБУ такого двойного мандата нет. В последние годы их главная цель — снизить инфляцию. Любой ценой. Даже если для этого нужно пожертвовать экономическим ростом. Они даже не скрывают этого. И гордятся этим.

И проблема в том, что НБУ сильно заигрался с этим инструментом. При этом подсадил банки на более выгодные и менее рисковые инструменты, как овгз и депозитные сертификаты. И такими играми, он попросту уничтожил кредитование.

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Не буду далеко ходить, возьмём программу 5-7-9. Программа действует 4 месяца. Угадайте какой объём кредитов выдали по этой программе? 380 млн. С такими темпами общий объём кредитов достигнет 1 млрд грн за целый год действия программы.

Что такое 1 млрд грн для экономики Украины? Общий кредитный портфель банков составляет — 1 трлн грн. Чтобы увеличить объём кредитов на 10%, то нужно — 100 млрд грн. Получается по программе 5-7-9 это нужно 100 лет, что бы выйти на 100 млрд.

По сути сама программа очень показательна в насколько застойном положении находится рынок кредитования. И одним снижением учётной ставки этот рынок не получится оживить.

ставка НБУ, Павел Вернивский
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Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Поможет ли снижение ставки НБУ экономике?

Учетная ставка НБУ является ориентиром стоимости денег в экономике. И через эту учетную ставку центральный банк может влиять на инфляцию и на экономический рост. Причём важно понять, что здесь инфляция и экономический рост конфликтуют между собой. Хочешь экономический рост? Будь готов к высокой инфляции. Хочешь побороть инфляцию? Будь готов пожертвовать экономическим ростом.
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