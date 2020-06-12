Прокурор рассказал, что Стерненко охраняет «Альфа» СБУ

Прокурор по делу Сергея Стерненко заявил на суде, что активиста в Одессе охраняет спецподразделение «Альфа» Службы безопасности Украины. Ранее Стерненко это отрицал и жаловался на отсутствие госохраны.
Об этом сообщает Украинская правда.
«Меры безопасности касаются физической охраны, которую осуществляет спецподразделение „Альфа“ СБУ. И то при перемещении Стерненко на территории города Одессы», — сказал прокурор Николай Бозовуляк.
Таким образом прокурор прокомментировал претензии защиты о том, что в ходатайстве об избрании меры пресечения Стерненко указали его адрес проживания, хотя по отношению нему осуществляют меры безопасности.
На это Стерненко заявил, что прокурор разглашает сведения, касающиеся его личной безопасности, сообщая детали, какой комплекс мероприятий употреблен.
Защита Стерненка также возмутилась тем, что прокурор разгласил данные о защите активиста, и заявила, что таким образом Бозовуляк якобы дает основание для своего отвода.
Защита требует отвода прокурора, утверждая, что он является предвзятым. В частности, адвокаты ссылаются на несколько высказываний генпрокурора Ирины Венедиктов в СМИ о том, что «подозрение Стерненко будет в любом случае».
Ранее Сергей Стерненко неоднократно возмущался, что государство не предоставляет ему охрану, несмотря на несколько совершенных на него нападений. В то же время, активист обращал внимание, что Министерство внутренних дел охраняет вероятного напавшего на него как свидетеля.
Кроме того, в Стерненко рассказывал о частной охране, которую ему якобы оплачивают друзья. В апреле этого года в интервью «Новинарне» он говорил, что об охране от СБУ «враги говорят».
Напмомним, что в 2018 году на экс-лидера одесского Сергея Стерненко было совершено нападение, в результате которого Стерненко убил нападавшего.
11 июня к Стерненко пришли правоохранители с постановлением суда о принудительном приводе в СБУ. В тот же день ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
Правоохранители просят суд отправили Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест.
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