Starbucks разрешила сотрудникам носить майки с лозунгом Black Lives Matter

Американская компания Starbucks разрешила сотрудникам своих кофеен носить на работе майки и значки с символикой движения Black Lives Matter, которое занимается защитой прав темнокожего населения США и организует акции протеста после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Об этом Starbucks информировала в пятницу в своем Twitter.
«Мы слышали о вашем желании продемонстрировать свою поддержку и оставаться самими собой. Можете носить значки и майки BLM. Мы верим, что вы поступаете правильно и никогда не забудете о том, что в Starbucks ко всем относятся с достоинством и уважением», — уточнила компания.
Она объявила, что униформа сотрудников сети кофеен дополняется новым фартуком с лозунгами в поддержку расового равноправия. На зеленом фартуке с черной вставкой среди прочих воспроизведен лозунг Black lives matter.
Таким образом компания отреагировала на публикацию интернет-портала BuzzFeed от 10 июня, в которой обращалось внимание на то, что сотрудникам этой сети кофеен запрещают носить на работе символику с лозунгом Black lives matter. Портал ссылался на внутрикорпоративный циркуляр Starbucks.
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