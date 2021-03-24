«Слуга народа» предлагает дать ряд поручений МВД, СБУ и ГБР из-за беспорядков на Банковой

В Верховной Раде появился текст постановления № 5295 об осуждении событий под Офисом президента 20 марта. Предлагается предоставить ряд поручений по поводу беспорядков Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины и Государственному бюро расследований.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Инициаторы документа — фракция «Слуга народа».

Этим постановлением МВД, СБУ и ГБР поручают обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование и предоставить юридическую оценку событий 20 марта.

Ведомства должны изучить обстоятельства, сопровождавшие беспорядки под ОП, на предмет организации и/или участия в реализации событий любых политических партий и/или связанных с ними лиц.

Им также поручается определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в причинении материального ущерба государственному имуществу и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности.

Кроме того, МВД, СБУ и ГБР еженедельно должны предоставлять комитету ВР по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования этих событий.

Нардепы хотят поручить Государственному управлению делами в течение трехдневного срока подать в Раду информацию о размере вреда, причиненного зданию ОП; порядке и источниках финансирования реставрационных и ремонтных работ.

«После установления личностей участников событий, состоявшихся 20 марта у Офиса президента, которые нанесли ущерб зданию по адресу: Киев, улица Банковая, 11, в сотрудничестве с другими органами государственной власти, принять меры, направленные на возмещение причиненного имущественного ущерба», — сказано в постановлении.

Напомним, что активисты пришли на Банковую 20 марта. Они требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и генпрокурора Ирины Венедиктовой, а также «отстранения» заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова от «управления» судебной системой страны.

Во время акции участники обрисовали стены здания Офиса президента, выбили двери и окна, а также пытались поджечь табличку с надписью «Президент Украины».

В полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 статьи 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины. Замглавы МВД Антон Геращенко отметил, что к ответственности планируется привлечь несколько десятков активистов.

В Офисе президента оценили ущерб, нанесенный протестующими, в 2 млн гривень, а также обвинили в провокации противников действующей власти.