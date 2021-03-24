Войти
Тариф на электроэнергию с 1 апреля решили не менять
жкх
Тариф на электроэнергию с 1 апреля решили не менять
Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич»
официально
Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

«Слуга народа» предлагает дать ряд поручений МВД, СБУ и ГБР из-за беспорядков на Банковой

287
«Слуга народа» предлагает дать ряд поручений МВД, СБУ и ГБР из-за беспорядков на Банковой

В Верховной Раде появился текст постановления № 5295 об осуждении событий под Офисом президента 20 марта. Предлагается предоставить ряд поручений по поводу беспорядков Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины и Государственному бюро расследований.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Инициаторы документа — фракция «Слуга народа».

Этим постановлением МВД, СБУ и ГБР поручают обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование и предоставить юридическую оценку событий 20 марта.

Ведомства должны изучить обстоятельства, сопровождавшие беспорядки под ОП, на предмет организации и/или участия в реализации событий любых политических партий и/или связанных с ними лиц.

Им также поручается определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в причинении материального ущерба государственному имуществу и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности.

Кроме того, МВД, СБУ и ГБР еженедельно должны предоставлять комитету ВР по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования этих событий.

Нардепы хотят поручить Государственному управлению делами в течение трехдневного срока подать в Раду информацию о размере вреда, причиненного зданию ОП; порядке и источниках финансирования реставрационных и ремонтных работ.

«После установления личностей участников событий, состоявшихся 20 марта у Офиса президента, которые нанесли ущерб зданию по адресу: Киев, улица Банковая, 11, в сотрудничестве с другими органами государственной власти, принять меры, направленные на возмещение причиненного имущественного ущерба», — сказано в постановлении.

Читайте также: Байден может пойти на второй президентский срок

Напомним, что активисты пришли на Банковую 20 марта. Они требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и генпрокурора Ирины Венедиктовой, а также «отстранения» заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова от «управления» судебной системой страны.

Во время акции участники обрисовали стены здания Офиса президента, выбили двери и окна, а также пытались поджечь табличку с надписью «Президент Украины».

В полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 статьи 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины. Замглавы МВД Антон Геращенко отметил, что к ответственности планируется привлечь несколько десятков активистов.

В Офисе президента оценили ущерб, нанесенный протестующими, в 2 млн гривень, а также обвинили в провокации противников действующей власти.

МВД, СБУ, Слуга народа, Офис президента, Сергей Стерненко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 24 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Зрители скоро закидают это шоу гнилыми помидорами

Функционирующий исключительно на принципах шоу-бизнеса политический проект заведомо обречен. Наглядный пример - веселые «зеленские» ребята, которые, даже промотав кредит народного доверия, все равно продолжают думать, что госуправление - это такая себе индустрия дипломатических, общественно-политических, социальных и экономических развлечений. Где бестолковая погоня за сиюминутным «вау-эффектом», дешевым пиаром и «нарисованными» на заказ рейтингами подменяет собой диалог с обществом, разумное тактическое и стратегическое планирование, последовательность, прагматизм и созидание.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Если мы хотим вернуться к нормальной жизни, нужно больше вакцины. А, «стратегические партнеры» не дают?

Если мы хотим вернуться к нормальной жизни, а не существовать от локдауна к локдауну, тогда нужен контроль за темпами вакцинации. А если мы хотим контролировать темпы вакцинации, тогда надо надеяться на свои силы.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

«Слуги» умывают руки: вакцинация – это проблема самих вакцинированных

«Слуги» сдали «суверенный иммунитет» Украины на милость транснациональных фармкомпаний и жадных проходимцев.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016