Рада с трудом утвердила программу деятельности Кабмина

Верховная Рада одобрила программу деятельности Кабинета министров Украины.
За это решение проголосовали 236 народных депутатов на пленарном заседании парламента в пятницу.
При этом за программу правительства проголосовало всего 225 «слуг народа». Программу приняли лишь благодаря 5 голосами внефракционных и 6 членов группы «За будущее».
Согласно ст.87 Конституции Украины, в течение года после утверждения Программы деятельности Кабмина Рада не может рассматривать вопрос отставки правительства.
Представляя программу, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поблагодарил народных депутатов за совместную работу, которая уже имела место, и отметил, что с каждым днём становится все более эффективной.
«Но есть одно обстоятельство, которое, на мой взгляд, должно постепенно идти в прошлое. Это так называемый режим форсирования, вы называете его „турборежим“. Это ненормально. Мы должны были принимать законы очень быстро и на уровне правительства, и на уровне парламента. И мы благодарим вам за это. Но на будущее мы должны построить работу системно, чтобы показать пример, как украинское правительство и парламент могут быть предсказуемыми для общества и бизнеса», — заявил Гончарук.
При этом он добавил, что основой этой работы Кабмина предлагает сделать Программу деятельности правительства.
«Он является фундаментом для нашей будущей работы и основой для того, чтобы через год вам было по чему оценивать работу правительства», — сказал премьер.
Он подчеркнул, что цель правительства — рост экономики за 5 лет на 40%, добавив, что это реально, если в следующем году рост будет 5%, а потом — каждый год по 7%. Гончарук отметил, что этому будет способствовать повышение уровня экономических свобод.
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