Перепись населения обойдется в 5 миллиардов

Бюджет осуществления переписи населения в соответствии с проектом Госслужбы статистики составляет 5 миллиардов гривен.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет во время конференции в клубе Кабмина относительно антикоррупционных мероприятий, сообщает Укринформ.
«Сейчас говорят о том, что пора сделать еще одну перепись населения. Мне недавно в проекте Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 миллиардов гривен, и я понимаю, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения», — сказал Дубилет.
Он предположил, что перепись населения можно заменить созданием единого реестра украинцев путем объединения 6-7 различных реестров, в которых «спрятаны» базовые данные о гражданах.
Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский 30 июля 2019 года подписал указ «О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам». Также указом начинается работа над проведением электронных выборов и электронной переписи населения в Украине. Среди ключевых задач, предусмотренных указом, — ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра, который содержит данные лишь около 14 млн граждан, и внедрение инновационных средств электронной идентификации.
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