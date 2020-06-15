Суд избрал меру пресечения Сергею Стерненко

Шевченковский районный суд Киева избрал одесскому активисту Сергею Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Именно такую меру пресечения для него просила прокуратура.
Решение об аресте было объявлено в краткой форме, без мотивации. Защита подозреваемого считает это незаконным.
Также Стерненко заявил, что согласно решению суда, должен отбывать арест по месту прописки, а это военная часть в Одессе.
Напмомним, что в 2018 году на экс-лидера одесского Сергея Стерненко было совершено нападение, в результате которого Стерненко убил нападавшего.
11 июня к Стерненко пришли правоохранители с постановлением суда о принудительном приводе в СБУ. В тот же день ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
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