Суд избрал меру пресечения Сергею Стерненко

Шевченковский районный суд Киева избрал одесскому активисту Сергею Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Именно такую меру пресечения для него просила прокуратура.

Решение об аресте было объявлено в краткой форме, без мотивации. Защита подозреваемого считает это незаконным.

Также Стерненко заявил, что согласно решению суда, должен отбывать арест по месту прописки, а это военная часть в Одессе.

Напмомним, что в 2018 году на экс-лидера одесского Сергея Стерненко было совершено нападение, в результате которого Стерненко убил нападавшего.

11 июня к Стерненко пришли правоохранители с постановлением суда о принудительном приводе в СБУ. В тот же день ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.